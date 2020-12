Dagens Brexit-pressemøde kom rigtigt tæt på danskerne. Så tæt, at B.T.'s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, kalder det lidt af en mavepuster.

»Det var lidt af en øjenåbner, det tror jeg, det må være. Jeg håber det. Det er gået op for os, at det bliver alvorligt ligegyldigt hvad. Uanset om der kommer en aftale eller ej.«

Fredag klokken 14 inviterede udenrigsminister Jeppe Kofod til pressemøde omkring, hvordan et Brexit – handelsaftale eller ej – kommer til at påvirke danskerne, og beskeden var klar:

»Vi kan ikke undgå, at der bliver bøvl, men vi vil gøre vores bedste for at hjælpe borgere og virksomheder igennem det,« sagde Jeppe Kofod på pressemødet.

Jeppe Kofod forsikrede dog også adskillige gange om, at vi er forberedt på det værste. Men ifølge Jakob Illeborg er der et stort men:

»Man har forberedt sig ud fra det, man ved, men der er altså også en masse, man ikke ved. Der er mange uklarheder. Vi kan ikke forberede os mere, for vi ved ikke, hvad der kommer til at ske. Det er et stort men,« siger Jakob Illeborg.

Han mener altså, at vi har forberedt os, så godt vi kan, ud fra de informationer vi har. For det er en helt særlig situation, vi står i. En situation, som ifølge Jakob Illeborg ikke er set før i et moderne Europa.

Og situationen, den kan blive alvorlig.

»Selvom vi er forberedt, så tror jeg alligevel ikke, at ministrene havde forventet at skulle stå her kort før jul og informere om, at en af Danmarks vigtigste handelspartnere er på vej til at forlade os andre i ren kaos.«

Der er nemlig rigtig mange danskere, der opholder sig i Storbritannien, mange der arbejder der, mange briter der arbejder i Danmark, og mange firmaer der handler med Storbritannien.

Som Jeppe Kofod sagde, bliver det en svær situation uanset, men ifølge Jakob Illeborg gælder det særligt de små virksomheder.

»Det er nemmere for store virksomheder at forberede sig, de skal nok klare sig. Det er de små og mellemstore virksomheder, som ikke har de samme ressourcer, det bliver hårdt for,« siger Jakob Illeborg.

»Jeg i tvivl, om de er godt nok forberedt.«