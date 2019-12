2019 var et ret ujævnt år, siger dronning Elizabeth II i sin juletale, hvor hun også hylder klimaaktivister.

Storbritanniens dronning Elizabeth II brugte en del af sin traditionelle juletale onsdag til at hylde unge klimaaktivister, der er blevet inspireret af den svenske teenager Greta Thunberg.

Dronningen sammenligner de unges kamp for klimaet med de udfordringer, hun selv oplevede som ung under de tyske bombardementer.

- De udfordringer, mange mennesker står overfor i dag, er anderledes end de udfordringer, min generation oplevede, siger Elizabeth.

- Men det har slået mig, hvordan de nye generationer har bragt en lignende følelse af mening ind i sager som at beskytte vores miljø og klima.

Et andet emne, der fylder meget for briterne, blev naturligvis også taget op i juletalen nemlig brexit. Igen i 2019 prægede den kommende skilsmisse fra EU i høj grad det politiske liv i Storbritannien.

I sin tale, der sendes på britisk tv første juledag, bruger dronningen Jesus som eksempel på, "hvordan små skridt taget i god tro og i håb kan bygge bro over langvarige forskelligheder og dybtliggende splittelser".

Den bemærkning tolkes som en henvisning til den brexitdebat, der har splittet den britiske befolkning, lige siden afstemningen fandt sted i 2016.

- Vejen er naturligvis ikke altid jævn og kan ind imellem i år have føltes temmelig ujævn. Men små skridt kan gøre en verden til forskel, siger dronningen.

Også i kongefamilien har der været masser af bump på vejen.

2019 var det år, hvor prins Andrew valgte at trække sig fra sine officielle pligter, efter at han var blevet sat i forbindelse med seksuelle overgreb.

I et tv-interview forsøgte prins Andrew at lægge afstand til den nu afdøde amerikanske rigmand Jeffrey Epstein, der sad fængslet for anklager om talrige overgreb og menneskehandel.

Andrew afviser at have haft sex med et af Epsteins ofre. Men sagen har skadet prinsen, og tv-interviewet gjorde det bare værre, siger flere iagttagere.

Den 93-årige dronning er angiveligt også utilfreds med sit barnebarn prins Harry og hans kone, Meghan Markle.

Parret har i løbet af året lagt sag an mod flere britiske aviser for at snage i deres privatliv. Samtidig forlød det også, at Harrys forhold til broren, prins William, var kølnet.

Noget af det, som britiske medier har bemærket ved dronningens juletale, er, at prins Harry og prins Andrew mangler blandt de familiefotos, der er stillet op på dronningens skrivebord.

- Med dronningen er der ikke noget, der er tilfældigt, skriver avisen The Times.

- Det kan tages som et tegn på, at betydningen af hvert enkelt billede er blevet nøje overvejet.

/ritzau/AFP