Hvis Jeremy Corbyn vil være premierminister, bliver det uden Liberaldemokraternes støtte.

Labours leder, Jeremy Corbyn, kommer ikke til at kunne regne med Liberaldemokraternes hjælp til at vælte den konservative premierminister, Boris Johnson, efter næste valg.

Liberaldemokraternes leder, Jo Swinson, afviser søndag, at hendes parti under nogle omstændigheder kommer til at støtte en Jeremy Corbyn-regering.

Det siger hun til Sky News, der har spurgt hende, om hun kan se nogle omstændigheder, hvor hun vil støtte Jeremy Corbyn.

- Nej. Jeremy Corbyn er ikke egnet til at blive premierminister, svarer hun til Sky News.

Corbyn selv har søndag sagt, at han mener, at der er en "stor sandsynlighed" for at briterne skal til valg før jul. I den valgkamp vil han gå til valg på at danne en ren Labour-regering uden koalitionspartnere.

Britisk politik venter i disse dage i spænding på, om det lykkes den konservative regering at indgå en aftale med EU, og landets exit fra unionen.

Hvis det lykkes, vil Corbyn formentlig ikke støtte en sådan aftale, siger han, allerede inden den er indgået.

/ritzau/Reuters