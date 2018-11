Det var til en storm af tilråb som ’sig op’ og ’forræderi’, at den britiske premierminister Theresa May torsdag entrerede det britiske parlament og gjorde klar til at præsentere sin Brexit-aftale med EU. Forinden var fire ministre gået af i protest.

»Jeg tør ikke sige, at hun overlever det her. Jeg er i tvivl. Det har været voldsomt at følge.«

Sådan lyder vurderingen fra Ole Helmersen, lektor med speciale i britisk politik ved CBS. Han forklarer, at man er ’vant til lidt af hvert’ i britisk politik, men efterspillet af Theresa Mays Brexit-plan har alligevel været usædvanligt.

»At Brexit-ministeren Dominic Raab forlader posten overrasker mig. Der taler vi om en mand, som har været med til at skrive aftaleteksten,« siger Ole Helmersen.

Og Dominic Raab forlod ikke bare posten. Han gjorde det med et brag, da han blandt andet begrundede sin afgang med, at Theresa Mays plan ’udgør en reel trussel’ mod britisk suverænitet.

Udtalelsen falder ind i slipstrømmen af voldsomme meldinger fra det konservative bagland de seneste dage.

Her har førende ’brexiteers’ som Boris Johnson, Jacob Rees-Mogg og David Davis blandt andet kaldt Theresa Mays planer for ’en kapitulation’ og ’forræderi’.

»Det er meget hård retorik, og det kommer fra en fløj, som bare vil have, hun trækker sig, så de kan få det brexit, de drømmer om. Det er et brexit uden en aftale med EU, hvor man bare bryder ud og starter forfra. Så er drømmen, at Storbritannien bliver mægtigt igen,« siger Ole Helmersen, og forklarer:

Brexit-minister Dominic Raab gik af torsdag morgen. Foto: Emmanuel DUNAND / AFP Vis mere Brexit-minister Dominic Raab gik af torsdag morgen. Foto: Emmanuel DUNAND / AFP

»De truer hende med bål og brand, men spørgsmålet er, om de har styrken til at vælte hende.«

Theresa May har ét stærkt kort, hun kommer til at spille ofte de kommende uger, før hendes aftale sendes ud til afstemning i det britiske parlament enten den 10. eller 18. december.

»Theresa May kommer jo med et reelt bud på, hvordan brexit ser ud. Hun siger selv, det ikke er perfekt, men det er et bud på et aftalebaseret brexit. Alternativet er kaos, og så skal man til at starte helt forfra,« siger Ole Helmersen.

Han tror, at Theresa May står med et relativt stærkt argument.

Boris Johnson er en af de førende brexiteers. Foto: EPA/ Neil Hall Vis mere Boris Johnson er en af de førende brexiteers. Foto: EPA/ Neil Hall

»Theresa May siger jo i virkeligheden til sine modstandere: ’her har I en aftale. Hvis ikke I tager den, og det hele falder sammen, så får I ansvaret for de konsekvenser, det medfører.’ Og det er ikke sikkert, de tør tage det ansvar,« siger Ole Helmersen.

Han mener, at Theresa May også har mange støtter til sin plan.

»Det kan selvfølgelig se ud som om, at hun står ret alene, men der er rigtig mange parlamentsmedlemmer, som ønsker et ordnet og relativt blødt brexit, som er det, Theresa May præsenterer her. Så hun har mange støtter i sit eget parti og i oppositionen.«

Alligevel tør Ole Helmersen ikke sige med sikkerhed, at Theresa Mays plads som premierminister er sikret.

»Der var en tidligere toprådgiver for Margaret Thatcher, som var ude at sammenligne den her aftale med Neville Chamberlains ’peace in our time’-tale efter hans møde med Hitler i 1939. Det er det niveau, det foregår på i øjeblikket. Så det er meget kaotisk og uafklaret, og meget kan ske.«