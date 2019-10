Britisk finansministerium har stoppet produktionen af en brexitmønt med datoen for udtrædelse påtrykt.

En plan om at trykke ti millioner mønter, der skal udgives for at markere den britiske udtrædelse af EU, er indtil videre sat i bero.

Det oplyser det britiske finansministerium ifølge tv-stationen BBC.

Det regeringsejede Royal Mint, der har monopol på at trykke mønter i Storbritannien, var blevet bedt om at lave en såkaldt erindringsmønt til en værdi af 50 pence (4,31 kroner).

Mønten skulle have datoen 31. oktober påtrykt - den dato, briterne efter planen skulle være udtrådt af EU. Den skulle være sat i cirkulation i slutningen af denne måned.

Men nu er der kun ringe udsigt til, at det vil lykkes den britiske premierminister, Boris Johnson, at få ønsket opfyldt om at forlade EU allerede på torsdag.

Briterne afventer svar fra Bruxelles på en anmodning om at udskyde udtrædelsen endnu en gang.

Finansministeriet havde oprindeligt planlagt at udgive en mønt dateret 29. marts 2019. Det var den dato, briterne ifølge den oprindelige plan skulle have forladt EU.

Disse planer blev skrottet, da datoen blev udskudt.

Royal Mint afviser over for BBC at fortælle, hvor mange mønter der er trykt med datoen 31. oktober på. Det er også uklart, hvad der skal ske med dem.

Avisen The Telegraph erfarer, at der er lavet et prøvetryk på omkring tusind mønter, der er dateret 31. oktober.

Hvis datoen for udtrædelse udskydes - hvilket meget kan tyde på - kan disse mønter blive eftertragtede samlerobjekter.

/ritzau/