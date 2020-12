Storbritannien har valgt at sætte militæret ind for at sikre, at corona-vaccinen bliver leveret efter Nytår. Brexit, som er lige om hjørnet, kan nemlig spænde ben for leveringen af de 35 millioner doser af Pfizer-vaccinen, som landet skal modtage i det nye år.

Det fortæller B.T.'s korrespondent, Jakob Illeborg:

»Brexit skal være på plads den 31. december, problemet er bare, at man regner med gigantisk kaos ved de britiske grænser i forhold til at få varer ind i landet,« siger Jakob Illeborg.

Og det kan altså gå ud over landets vaccineplan. Derfor har Storbritanniens regering besluttet at få landets militær til at hjælpe med transporten af vaccinen.

På den måde slipper man nemlig for, at vaccinen strander i en potentiel flaskehals ved grænsen, som følge af Brexit.

»Hæren skal med store militære transportfly flyve fra Belgien, hvor vaccinen bliver lavet, og til England. På den måde håber man, at man kan komme uden om køen,« siger Jakob Illeborg.

Lige nu forhandler Storbritannien med EU om en handelsaftale, som skal være på plads inden den 31. december. Bliver der ikke lavet en aftale, resulterer det ifølge Jakob Illeborg i en fuldstændig uoverskuelig problematik ved grænsen.

Men selvom de når at lave en aftale, bliver det stadig udfordrende ved grænsen. Der kommer import-problemer uanset.

»Selv hvis der kommer en aftale, forventer man store forsinkelser på varer, og det vil man så ikke risikerer med vaccinen. Så det er smart at sætte militæret ind, for så ved man, at vaccinerne kommer frem.«

Ifølge Jakob Illeborg viser det, at militæret nu skal sørge for at få vaccinedoserne fragtet ind i landet, at Storbritannien har anerkendt, ikke bare, at de tager corona meget seriøst, og også at landet uanset har et kæmpe problem ved grænserne.

For hvad så med alle de andre varer Storbritannien får fra udlandet, og som strander ved grænsen?

»Det er en svær situation for briterne. Den har aftale har selvfølgelig fået nogle til at løfte øjenbrynene. For hvad med alt det andet medicin og de fødevarer, som briterne får fra udlandet? Mange frygter kæmpe køer og flaskehalse ved grænsen. Nogle frygter endda mangel på fødevarer,« siger Jakob Illeborg.

At Storbritannien sætter militæret ind for at sikre, at de 35 millioner doser vaccine når frem, er altså ikke kun smart, det viser også et bagvedliggende generelt problem i forhold til at få varer ind i landet.

»Det er meget opfindsomt med militæret, men Covid-19 er jo ikke det eneste vigtige. Der er også andre vigtige ting, man gerne vil have ind over landegrænsen,« siger Jakob Illeborg.