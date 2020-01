Det britiske underhus har godkendt lovgrundlaget for premierminister Boris Johnsons brexit-aftale ved en afstemning torsdag.

Aftalen blev godkendt med stemmerne 330 for og 231 imod. Dermed er vejen banet for, at Storbritannien kan forlade EU 31. januar.

Før det kan ske, skal aftalen dog først ratificeres i Overhuset og i EU-Parlamentet. Det anses dog for at være en formalitet.

De britiske parlamentarikere tog tirsdag hul på en tre dage lang debat om lovgrundlaget for Boris Johnsons brexit-aftale.

Torsdagens godkendelse var ventet. Kort før jul tegnede der sig således også et stort flertal for aftalen ved en afstemning.

