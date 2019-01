Nigel Farage og 72 andre britiske MEP'er har udsigt til et eftervederlag fra EU-Parlamentet efter brexit.

Når briterne siger farvel til EU 29. marts, er der udsigt til et klækkeligt eftervederlag til flere af de 73 britiske medlemmer af EU-Parlamentet.

Det skriver mediet Politico, der dækker europæisk politik.

Størrelsen af ydelsen afhænger af, hvor lang tid politikerne har været medlemmer af parlamentet.

De britiske parlamentarikere har ret til en ydelse på 8611,31 euro per måned - svarende til 64.000 kroner - om måneden før skat i op til to år.

Det betyder, at eksempelvis brexit-forkæmper Nigel Farage, der har været medlem af parlamentet siden 1999, kan gøre krav på 172.000 euro - svarende til knap 1,3 millioner kroner.

Det forudsætter dog, at han ikke påtager sig andet parlamentarisk arbejde i 20 måneder efter brexit.

De britiske politikere har ifølge Politico også ret til at få refunderet halvdelen af de såkaldte "blyantspenge" i tre måneder efter brexit.

"Blyantspenge" er et beløb, der er beregnet til at dække omkostninger til kontordrift, herunder telefoni og computerudstyr. Tillægget er i 2018 på 32.850 kroner per måned.

Det særlige ved tilskuddet er, at der ikke er krav om dokumentation for, hvordan pengene anvendes.

Oplysningerne stammer ifølge Politico fra et 22 sider langt dokument, som de britiske MEP'er har modtaget.

Det britiske Underhus stemmer tirsdag 15. januar om brexitaftalen, der fastlægger vilkårene for landets udtrædelse af EU.

/ritzau/