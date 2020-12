Snart er det 48 hours or die.

Onsdag ved midnat er det slut og brexit-dramaet får officielt sin ende. Her skal der nemlig falde en aftale.

»Det er ikke længe til at løse det tilsyneladende uløselige. Den her deadline sætter virkelig pres på begge parter,« siger Jakob Illeborg, B.T.'s internationale korrespondent, som lige nu er i London.

Få fremskridt har der været siden forhandlingerne om en brexit-aftale gik i gang, men der er stadig store knaster, som de to parter ikke ser ud til at kunne blive enige om.

Det er noget af det vigtigste - hvis ikke det vigtigste - der er sket i EU's historie nogensinde. Noget, der også kan ramme os danskere på pengepungen. Faktisk vil det gøre nas. No deal eller ej Jakob Illeborg, udlandskorrespondent for B.T.

Derfor vil det heller ikke undre Jakob Illeborg, hvis det ender med en no deal, altså at Storbritannien forlader EU uden en aftale og derfor ryger ud af blandt andet EU's indre marked og den fælles toldunion.

Der er så mange uoverensstemmelser, parterne ikke kan blive enige om.

»I dag skal Ursula von der Leyen (forperson for EU-Kommissionen red.) og Boris Johnson (premierminister i Storbritannien, red.) tale sammen i telefonen – det gjorde de også i lørdag, og det var ikke en stor succes,« siger Jakob Illeborg og fortsætter:

»Man kan håbe, at der er mere luft under vingerne denne gang.«

Dog er Jakob Illeborg ikke i tvivl om, at forhandlingerne vil trække ud – muligvis helt til sidste øjeblik.

»Jeg er sikker på, at begge parter tror på, at der kommer en aftale, men de er også gode til at spænde ben for hinanden,« siger han.

Samtidig ønsker begge parter at forlade forhandlingerne som 'helten', altså den, der får den tilsyneladende uløselig knude løst.

EU-ledere har mandag også holdt et videomøde med Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, Frankrigs præsident, Emmanuel Macron. Det handlede om brexit-forhandlingerne, der nu er tæt på at blive afsluttet, oplyser en embedsmand i Bruxelles.