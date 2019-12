Det er mere end 107 år siden, at den vestlige verden var vidne til katastrofen, der skulle blive næsten synonym med katastrofer fremover.

På trods af massiv interesse, forskning og skildringer på museer, i bøger og film, kan fortællingen om Titanic stadig overraske.

For et brev skrevet af en overlevende fra forliset er dukket op til overfladen (i overført betydning).

Det skriver det australske nyhedsmedie News.

Brevet er skrevet af franske Michel Navratil, der var fire år gammel, da han var ombord på HMS Titanic i 1912. Han og hans bror Edmond Navratil var blevet bortført fra deres mor af deres far og taget med ombord.

Brevet er blevet dukket op i dokumentaren ved navn ‘Titanic: Stories from the deep’ og bliver læst op af Michel Navratils barnebarn Elisabeth Navratil.

I brevet står der:

‘Jeg vågnede op ved siden af min far. Han bar mig i sine arme til dækket på Titanic. Min bror og jeg blev sat i en båd. Den var allerede fuld af passagerer. Min far bad mig at udtrykke sin hengivenhed til min mor, og derefter forlod han os.’

I tiden efter blev Michel og hans bror kendt i pressen som ‘Titanic Orphans’ (Titanics forældreløse, red.).

Michel Navratil har siden udtalt til medier, at havde han, hans far og bror ikke befundet sig på anden klasse, havde de formentlig ikke overlevet.

Titanic fik eftertiden plads i historien som det værste skibsforlis i fredstid og foruden talrige bøger og dokumentarer om forliset, kender de fleste nok katastrofen fra filmatiseringen fra 1997.

Skibet lagde fra land i Southampton i Storbritannien 10. april 1912 med kurs mod New York i USA, men forliste efter det stødte på et isbjerg 20 minutter i midnat 14. april.