Omkring 1000 franske militærfolk har med et åbent brev til regeringen vakt stor debat i Frankrig.

I brevet advarer folkene om, at radikale islamister er på vej til at føre landet mod en 'borgerkrig og 'tusindvis af døde'.

Brevet blev bragt i det højreorienterede medie Valeurs Actuelles.

Blandt underskriverne af brevet er flere soldater i aktiv tjeneste, pensionerede officerer og ikke mindst 25 pensionerede generaler, skriver AFP.

»Situationen er alvorlig. Frankrig er i fare. Det kan ende med, at vores kammerater i aktiv tjeneste bliver tvunget til en farlig mission for at beskytte vores civilisations værdier,« lyder det i brevet.

I brevet bliver tidligere regeringer, men også den nuværende kritiseret for at have en for slap linje over for muslimske indvandrere, som de mener har overtaget magten i forstæderne omkring de store franske byer.

De beskriver, at almindelige franskmænd er bange for at være gaden, og at franske værdier ikke længere eksisterer i de forstæder.

Brevet er ikke blevet velmodtaget af den franske regering.

»Der er to evigt gyldige principper for, hvordan medlemmerne af vores militær skal opføre sig: Neutralitet og loyalitet,« skrev forsvarsminister Florence Parly i et tweet.

Hertil truede hun med, at man som medunderskriver af brevet vil blive retsforfulgt.

Drabet på den franske lærer Samuel Paty er en af de begivenheder, som militærfolkene i det åbne brev henviser til.