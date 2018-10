Den kontroversielle højesteretsdommerkandidat Brett Kavanaughs skæbne afgøres lørdag.

51 senatorer stemte for, og 49 stemte imod. Og således er Brett Kavanaugh et stort skridt tættere på at vide, hvad han skal lave resten af livet.

Den 53-årige familiefar skal efter al sandsynlighed være højesteretsdommer.

Fredagens afstemning var den indledende runde. Og den endelige afgørelse finder sted i senatet lørdag eftermiddag dansk tid.

Men selvom meget tyder på en bekræftelse med det mindst mulige flertal, så er der spænding til det allersidste.

Således afhænger alt af de to republikanske senatorer Susan Collins og Jeff Flake fra henholdsvis Maine og Arizona samt deres ensomme demokratiske kollega Joe Manchin fra den Donald Trump-venlige stat West Virginia.

Mens de resterende 97 medlemmer af senatet for længst har besluttet sig, hvordan de vil stemme, er Collins, Flake og Manchin nemlig stadig i tvivl.

Og hvis bare to af disse tre toppolitikere inden den afgørende afstemning lørdag beslutter sig at vende tommeltotten nedad til Donald Trumps kontroversielle kandidat, må præsidenten rykke tilbage til start og vælge en ny kandidat.

Indtil midten af september var Brett Kavanaugh ellers godt på vej til en problemfri godkendelse.

Men så dukkede først én, siden to og nu hele fire kvinder, der alle anklagede Brett Kavnaugh for sex-overgreb, op.

Under en afhøring foran senatets retsudvalg fik både Brett Kavanaugh og hans mest prominente anklager, psykologiprofessor Christine Blasey Ford, mulighed for at præsentere deres sag.

Og efter denne ni timer lange debat, der blev fulgt af over 100 millioner tv-seere og internetbrugere, løb Brett Kavanaugh ind i endnu et problem.

Hans åbenlyse vrede og - ifølge modstandere - tydelige politiske partiskhed fik endnu flere til at sætte spørgsmålstegn ved hans egnethed som højesteretsdommer.

Og frygten for en politisering af den ellers uafhængige højesteret har spredt sig som en steppebrand over hele USA.

Det er det amerikanske senat, der lørdag skal afgøre Kavanaughs skæbne.

I en kronik i avisen The Wall Street Journal plæderede dommer Kavanaugh for sympati. Han indrømmede, at han under sin senatsafhøring havde ladt følelserne løbe af med ham. Men han undskyldte ikke.

Og tilbage står millioner af højspændte amerikanske vælgere, der med tilbageholdt åndedræt venter på senatets afgørelse og ikke mindst tre senatorer, der ifølge deres demokratiske kollega Richard Blumenthal holder 'USAs juridiske og moralske fremtid' i deres hånd.

»Hvis vi lader Brett Kavanaugh, en mand, der er anklaget for flere sex-overgreb, tage sin plads på højesteret, så siger vi samtidig til alle kvinder i USA: 'Vi tror måske på jer. Men vi er bare ligeglade.'«

Hvis bare en af de tre senatorer, der endnu ikke officielt har besluttet sig, stemmer 'nej' til Brett Kavanaugh, så står det lige, og så vil den amerikanske vicepræsident, Mike Pence, som senatets officielle chef afgøre sagen og gøre Kavanaugh til højesteretsdommer.