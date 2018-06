Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg mener ikke, at den dømte massemorder og terrorist Anders Behring Breivik bliver behandlet umenneskeligt af den norske stat. Breiviks advokat Øystein Storrvik holder fast i, at forholdene i fængslet er uacceptable.

»Der er en grænse for, hvor længe så indgribende tiltag kan fortsætte, uden at en person tager skade af det,« siger Storrvik til norske VG og henviser til, at Anders Behring Breivik har siddet i isolation og har meget lidt socialisering med de andre fanger.

I 2016 da Anders Behring Breivik sagsøgte den norske stat indledte han flere af retsmøderne i Skien-fængslet med at heile. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

At Breivik ikke får lov til at tale med sine medfanger skyldes blandt andet, at man mener, Breivik kan radikalisere sine medfanger, hvis han får for meget tid med dem.

Ifølge mentalundersøgelser fra 2013 og 2016 udviser massemorderen ingen tegn på isolationsskader. Men Øystein Storrvik mener, at forholdene stadig er for dårlige, og der er ifølge ham intet, der tyder på, at det bliver bedre.

»Det indtryk, jeg har fået efter besøg i fængslet og samtaler med min klient, er, at det bliver værre og værre,« siger Storrvik.

Breivik blev idømt 21 års fængsel for drabene på 77 mennesker i Oslo og på den socialdemokratiske ungdomslejr på øen Utøya. Han har siddet fængslet siden juli 2011 i Skien-fængslet tæt på Oslo. Han fik ikke medhold, da han forsøgte at sagsøge den norske stat i 2016. Derefter gik han til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol uden held.

'Strasbourg-domstolen fandt, at dens undersøgelse af sagen ikke afslørede nogen overtrædelse af konventionen og afviste sagen for at være åbenbart ugrundet,' lød det tidligere på dagen i en en pressemeddelelse fra domstolen.