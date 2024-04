Det var meningen, at en retssag i juni skulle afgøre, om den norske massemorder Anders Breivik kan prøveløslades.

Men nu bliver sagen udskudt til november.

Årsagen er, at der skal laves en ny risikovurdering af Anders Breivik.

Det skal der, fordi en af de psykologer, der har været med til at lave den nuværende risikovurdering, har indledt et forhold til en af advokaterne hos Statsadvokaten.

Det skriver VG.

»Risikovurderingen er af central betydning for behandlingen af Breiviks begæring om prøveløsladelse, og det er vigtigt for anklagemyndigheden, at der ikke hersker usikkerhed om hans ret til en retfærdig behandling af sagen,« skriver statsadvokat Hulda Karlsdottir i en mail til VG.

Der er tale om psykologen Inni Rein, som har fået et forhold til advokaten Andreas Hjetland. Tilbage i januar var han statens advokat i den sag, som Anders Breivik havde anlagt mod staten for brud på menneskerettighederne.

En sag som staten vandt.

Det var forud for denne retssag, at Rein og Hjetland første gang mødtes. Siden mødtes de igen – tilfældigt – til et privat arrangement. Her var retssagen slut.

»Vi udvekslede et par ord, og siden da har vi holdt kontakten. Først som venner, og så udviklede vi et tættere forhold i løbet af foråret,« skriver Hjetland i en mail til VG.

Da Anders Breiviks advokat, Øystein Storrvik, blev bekendt med forholdet, krævede han, at der blev lavet en ny risikovurdering af massemorderen.

»Jeg blev gjort opmærksom på forholdet mellem Rein og Hjetland af flere personer. De, der kontaktede mig, reagerede tydeligvis på dette forhold på grund af hendes centrale rolle som vidne i retssagen i januar (...) Jeg anmodede om, at der blev udpeget nye eksperter, og jeg noterer mig, at statsadvokaten er enig i dette.«

Anders Breivik afsoner en forvaringsdom på 21 år, efter han 22. juli 2011 dræbte 77 mennesker.

Først med en bombe i regeringskvarteret i Oslo, som slog otte ihjel, og herefter med en massakre på øen Utøya, hvor han skød og dræbte 69 personer, hvoraf størstedelen var unge, som deltog i en politisk sommerlejr.