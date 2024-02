Den norske massemorder Anders Breivik har tabt et søgsmål mod den norske stat, hvor han hævder, at hans forhold i fængslet er et brud på menneskerettighederne. Men det afviser Oslo tingest, skriver nyhedsbureauet NTB.

Til det norske medie Dagbladet, udtaler Breiviks forsvarer, at de er skuffede over resultatet.

»Man har presset det ud over grænserne for, hvad der er retligt rigtigt,« lyder det fra advokaten til Dagbladet.

Det er anden gang, Breivik har lagt sag an mod staten for sine forhold under afsoningen.

Klagen gik blandt andet ud på, at Breivik mente, at han er fuldstændigt isoleret under sin afsoning. Det tilbageviste statsadvokaten dog.

Statsadvokaten lagde blandt andet vægt på, at det var Breivik selv, der droppede at få besøg fra en besøgsven, der indtil december sidste år besøgte ham med jævne mellemrum.

Derudover nævnte statens repræsentant, at Breivik har en række fritidsaktiviteter som madlavning, adgang til bibliotek og træning.