I syv år sad han isoleret fra andre mennesker.

Efter retssagen i 2012 har massemorderen Anders Behring Brevik stort set ikke haft besøg i fængsel.

Men sådan er det ikke længere.

Nu skriver den norske avis VG, at Brevik, som har skiftet navn til Fjotolf Hansen, for første gang har haft besøg af en medfange i sin topsikrede celle i Skien fængslet. Det skete ifølge hans advokat, Øystein Storrvik, kort før jul, og Breivik beskriver selv besøget som en god oplevelse.

Anders Behring Breivik fotograferet mellem sine forsvarer Mona Danielsen og Oystein Storrvik i 2017, da han forsøgte at føre sag mod den norske stat.

Den norske massemorder afsoner en dom på 21 år i forvaring efter drabene på 77 uskyldige mennesker. 22. juli 2011 placerede han en bombe i regeringskvarteret i Oslo og tog derefter ud på øen Utøya, hvor han med koldt blod myrdede unge mennesker på en politisk sommerlejr.

I begyndelsen af sin afsoning havde han af og til besøg af sin mor i Ila Fængslet i Bærum, og det foregik som regel i et besøgsrum, hvor de var adskilt af en glasvæg.

Efter moderens død i 2013 har Breiviks kontakt med andre mennesker begrænset sig til personalet i fængslet, hvor han nu sidder i en højrisikoafdeling.

I 2015 lagde Breivik sag an mod den norske stat, hvor han anklagede myndighederne for at udsætte ham for umenneskelig og nedværdigende behandling i fængslet.



Han fik delvist medhold i Tingretten i Oslo, men Lagmannsretten frikendte staten og fastslog, at terroristens afsoningsforhold ikke var et brud på menneskerettighederne. Både den norske højesteret og Menneskerettighedsdomstolen afviste derefter at behandle klagen.

I dommen fra Lagmannsretten blev der dog åbnet for, at Breivik som forsøg kunne få en form for omgang med de andre fanger.

Det er et stort skridt i den rigtige retning, mener hans advokat Øystein Storrvik.

»Han har et ønske om at have kontakt med mennesker i og udenfor fængslet. Uanset, hvad man har gjort, så har man behov for at møde andre mennesker med tiden,« siger Storrvik til VG.