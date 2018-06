Anders Breivik bliver ikke udsat for umenneskelig behandling i norsk fængsel, afgør domstol torsdag.

Strasbourg. Den norske massemorder Anders Behring Brevik får torsdag afvist sin sag ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.

Breivik, der i dag kalder sig Fjotolf Hansen, har anlagt en sag mod den norske stat for at udsætte ham for umenneskelig og nedværdigende behandling i fængslet.

Derudover respekterer den norske stat ikke Breiviks ret til privat- og familieliv, lyder det i søgsmålet.

Men det finder Menneskerettighedsdomstolen altså ikke bevist.

- Strasbourg-domstolen fandt, at dens undersøgelse af sagen ikke afslørede nogen overtrædelse af konventionen og afviste sagen for at være åbenbart ugrundet, lyder det i en pressemeddelelse fra domstolen.

Brevik er dømt for mordet på 77 mennesker ved at detonere en bombe i regeringskvarteret i Oslo og ved at skyde og dræbe unge på den socialdemokratiske ungdomslejr på øen Utøya.

Han afsoner en forvaringsdom på 21 år for massemordet den 22. juli 2011 i det topsikre Skien-fængsel, som ligger sydvest for Oslo.

/ritzau/