I halvanden time hver tirsdag har han siddet i et topsikret fængsel og talt med Anders Behring Breivik.

Men det er slut nu.

Breivik har nemlig droppet sin besøgsven, skriver den norske avis Dagbladet.

I ni år har en mand i 50'erne besøgt den norske massemorder med jævne mellemrum.

Den pågældende er uddannet teolog, tidligere officer i Forsvaret og professionel besøgsven.

I løbet af årene er det blevet til mange samtaler med terroristen, hvor de to mænd har talt sammen i halvanden time ad gangen med en rude af plexiglas mellem sig.

»Hver tirsdag vil jeg bidrage til at gøre hverdagen lidt bedre for kongerigets måske mest forhadte person,« sagde den anonyme besøgsven i retten i 2017.

Han argumenterede, at det er en menneskeret at have nogle at tale med og fortalte, at han og Breivik havde en »meningsfuld og god kommunikation« gerne om »store« temaer som valg, ideologi, narcissisme og Utøya.

Breivik selv har også ved flere lejlighed givet udtryk for, at han sætter pris på besøgene, men nu – kort tid før han skal i retten igen – har han brudt med besøgsvennen.

Årsagen er uklar.

»Den ordning er afviklet. Breivik afviklede den selv. Begrundelsen for det vil han forklare i retten,« siger Breiviks advokat, Øystein Storrvik til Dagbladet.

I 2012 blev han idømt forvaring for de i alt 77 drab på øen på Utøya og i Oslo 22. juli 2011, og siden har han kun haft meget begrænset menneskelig kontakt.

I begyndelsen af januar skal Breivik som sagt i retten igen.

For anden gang har han sagsøgt den norske stat for brud på menneskerettighederne i forbindelse med afsoningen.

I 2016/2017 fik han først medhold i byretten i Oslo, men staten vandt sagen i landsretten.

Derefter blev sagen afvist i både Højesteret og Den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.