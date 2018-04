Se LIVE-bloggen i bunden af artiklen.

En grå varevogn er lørdag eftermiddag kørt ind i en menneskemængde i den tyske by Münster. Efterfølgende skulle gerningsmanden angiveligt have skudt sig selv, fortæller politiet.

Det vides endnu ikke, om der er tale om en overlagt handling eller et uheld. Men myndighederne antager, at et angreb har fundet sted.

