Den Oscar-nominerede skuespiller Robert Forster døde fredag aften amerikansk tid som følge af hjernekræft.

Robert Forster er blandt andet kendt fra hitserien 'Breaking Bad' og er også med i den nye 'Breaking Bad'-film, El Camino', som havde premiere på Netflix fredag.

Til Hollywood Reporter fortæller Forsters talsperson, at den 78-årige skuespiller døde i sit hjem i Los Angeles.

Robert Forster nåede at medvirke i mere end 100 film - deriblandt kultklassikeren 'Jackie Brown', som er instrueret af Quentin Tarantino.

Robert Forster med sin kæreste Denise Grayson den 4. februar 2019. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX

Her spillede Robert Forster hovedrollen sammen med Pam Grier ved siden af stjerner såsom Robert De Niro og Samuel L. Jaksson. En rolle, som han blev nomineret til en Oscar for.

Robert Forster har også medvirket i David Lynch-filmen 'Mulholland Drive' samt den Emmy- og Golden Globe-vindende tv-serie 'Twin Peaks'.

Bryan Cranston, der spiller hovedrollen i tv-serien 'Breaking Bad' har i kølvandet på den ulykkelige nyhed hyldet sin afdøde kollega på Twitter.

'Jeg er ked af nyheden om, at Robert Forster er gået bort. En skøn mand og en fuldendt skuespiller. Jeg mødte ham på filmen Alligator (foto) for 40 år siden og igen på BB (Breaking Bad, red.). Jeg har aldrig glemt hvor rar og generøs, han var over for en ung gut, der lige var begyndt sin Hollywood-karriere. Hvil i fred,' skriver Bryan Cranston.

I’m saddened today by the news that Robert Forster has passed away. A lovely man and a consummate actor. I met him on the movie Alligator (pic) 40 years ago, and then again on BB. I never forgot how kind and generous he was to a young kid just starting out in Hollywood. RIP Bob. pic.twitter.com/HtunD0Fx6g — Bryan Cranston (@BryanCranston) October 12, 2019

Robert Forster blev 78 år gammel.

Han blev født den 13. juli 1941 i New York.

Han efterlader sig sin kæreste gennem mange år, Denise Grayson, sine fire børn og sine fire børnebørn.

Tre af børnene fik han i forbindelse med sit første ægteskab med June Provenzano i årene 1966 til 1975, mens han fik sit fjerde barn med Zivia Forster, som han var gift med i årene 1978 til 1980.