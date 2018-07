I flere timer kunne rejseselskabet Bravo Tours ikke få kontakt til tre danske turister, der befandt sig i området nær Rafina i Grækenland, som i øjeblikket hærges af skovbrande. Nu er der godt nyt i sagen.

»Vi har været i kontakt med dem nu. De er i god behold,« fortæller pressemedarbejder hos Bravo Tours, Sidsel Nordestgaard, tidligt tirsdag morgen til B.T. og forklarer, at man blandt andet ikke havde hørt fra dem, fordi de ikke havde haft deres telefoner på sig.

Dermed har Bravo Tours nu været i kontakt med alle de 39 danskere, de havde i området.

»Alle er okay efter omstændighederne. De er enten på hotellet, som vi har flyttet dem til, eller på vej til tjek på hospitalet,« forklarer hun.

Folk i byen Rafina observerer flammerne på afstand. Mandag aften den 23. juli. Foto: REUTERS/Alkis Konstantinidis Vis mere Folk i byen Rafina observerer flammerne på afstand. Mandag aften den 23. juli. Foto: REUTERS/Alkis Konstantinidis

Der er dog endnu ikke overblik over, hvor mange af de 39 danske turister, der skal til tjek.

»Jeg har kun lige talt med vores folk dernede, og de er bare så glade for, at de nu har talt med alle. Det er det, vi ved lige nu,« fortæller Sidsel Nordestgaard.

Til nyhedsbureauet Ritzau fortæller rejseambassadør for Bravo Tours, Stig Elling, at én af dem, der er kørt til tjek på hospitalet, er en af de tre, som man manglede at høre fra.

»En af de tre, der var savnet, er en kvinde. Hun har været en tur i vandet, så lige nu ligger hun til observation på hospitalet. Men hun har det efter omstændighederne godt,« siger han.

De 39 danskere, som har rejst til Grækenland med Bravo Tours, er blevet flyttet til et hotel inde i Athen, hvor man nu afventer den videre udvikling af brandene.

»Nu skal vi se, hvordan det forløber i løbet af dagen, om de kan komme tilbage til deres eget hotel, men det er ikke noget, vi forholder os til lige nu. Lige nu er de på hotellet, og det er vi bare glade for, at de er,« lyder det fra Sidsel Nordestgaard.

Et hus i flammer i byen Mati, der ligger øst for Athen. Billedet her er fra mandag aften den 23. juli. Foto: Thanassis Stavrakis Vis mere Et hus i flammer i byen Mati, der ligger øst for Athen. Billedet her er fra mandag aften den 23. juli. Foto: Thanassis Stavrakis

Det var kort før klokken 01:00 natten til tirsdag, at rejseambassadør Stig Elling kunne fortælle, at man manglede at få kontakt med tre danskere.

»Men vi regner med, satser på og håber på, at deres mobiltelefoner ligger oppe på hotellet,« lød det dengang.

Flammerne raserer. Billedet her er fra byen Rafina nær hovedstaden Athen. Mandag aften den 23. juli. Foto: ANGELOS TZORTZINIS Vis mere Flammerne raserer. Billedet her er fra byen Rafina nær hovedstaden Athen. Mandag aften den 23. juli. Foto: ANGELOS TZORTZINIS

De 39 danskere boede på et hotel nord for havnebyen Rafina.

»Det er et hotel, der ligger meget tæt på stranden, og der hvor branden er,« fortalte Stig Elling.

11 af danskerne var på en udflugt, da meldingen, om at hotellet skulle evakueres, kom. De undlod at køre tilbage til hotellet. Dem, der befandt sig i området, fik at vide, at de skulle forlade hotellet, tage deres vigtigste ejendele med og løbe ned til stranden, hvorfra de ville blive kørt til Athen.

Mindst 20 mennesker er omkommet i skovbrande nær den græske hovedstad, Athen. Over 100 andre er kommet til skade, og mange af dem er i kritisk tilstand. Det oplyser en talsmand for den græske regering natten til tirsdag ifølge flere internationale nyhedsbureauer.