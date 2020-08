Ammoniumnitrat antænder ikke spontant. Man kan sågar tænde et bål ovenpå det, og det eneste, der vil ske, er, at det vil brænde. Derfor er det formentlig en granat eller andet, der har forårsaget eksplosionen af de store mængder ammoniumnitrat, lyder Peter Halds bud efter at have set videooptagelser af eksplosionen. Talal Traboulsi/Reuters