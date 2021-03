Den brasilianske præsident Jair Bolsonaro er kommet rigtig meget på spanden. Han står nu midt i den alvorligste krise for præsidentembedet, efter at både hans hærchef og cheferne for flåden og luftvåbnet har sagt op.

Samtidigt med opsigelserne oplever Brasilien det højeste antal smittede med covid-19 i historien. I torsdags registrerede landet 3.780 døde coronasmittede.

At de tre hærchefer har afleveret deres opsigelser, ses som en protest mod Bolsonaros forsøg på at kontrollere militæret. Det skriver BBC.

Bolsonaros popularitet er faldet med raketfart under den nuværende pandemi og hans ageren i den sammenhæng.

Her ses den fratrædende brasilianske forsvarsminister Fernando Azevedo e Silva forlade sit ministerium. Dagen efter modtog præsidenten afskedsbegæringerne fra de tre chefer for de væbnede styrker. Foto: Joedson Alves Vis mere Her ses den fratrædende brasilianske forsvarsminister Fernando Azevedo e Silva forlade sit ministerium. Dagen efter modtog præsidenten afskedsbegæringerne fra de tre chefer for de væbnede styrker. Foto: Joedson Alves

Der er 315.000 døde, og 12,5 millioner mennesker er blevet smittet med coronavirus i Brasilien.

Den højreorienterede præsident kom til magten for to år siden, men han har hele tiden været imod at tale om karantæneregler i forbindelse med coronapandemien. Hans begrundelse har været, at det bare vil ødelægge økonomien, og det er værre end pandemien.

Mandag var han tvunget til at ommøblere sin regering, da både udenrigsministeren og forsvarsministeren sagde op.

Det er første gang i historien, at cheferne for hæren, flåden og luftvåbnet siger op på samme tid, i en protest mod præsidenten.

Brasiliens præsident Jair Bolsonaro fotograferet den 25. marts 2021. Foto: UESLEI MARCELINO Vis mere Brasiliens præsident Jair Bolsonaro fotograferet den 25. marts 2021. Foto: UESLEI MARCELINO

De tre – general Edson Leal Pujol, admiral Ilques Barbosa Junior og løjtnant brigadier Antonio Carlos Moretti Bermudez – trak sig tilbage efter at udenrigsminister Ernesto Araújo blev tvunget til at sige op på grund af heftig kritik.

Han blev beskyldt for at håndtere forholdet til Kina, Indien og USA dårligt. Det var skyld i, at Brasilien havde fået for lidt vacciner mod covid-19.

Forsvarsministeren Fernando Azevedo e Silva trak sig hurtigt efter udenrigsministeren. Han var oppe at toppes med præsidenten om, hvordan de skulle benytte de væbnede styrker.