Præsident Jair Bolsonaro har kaldt coronavirus for en "lille influenza". Nu skal hans håndtering undersøges.

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, langer fredag ud efter en kommende senatsundersøgelse af landets håndtering af coronapandemien.

Senatsundersøgelsen er den hidtil mest alvorlige politiske konsekvens for Bolsonaros tilgang til coronavirusset, som han sammenlignede med "en lille influenza" sidste år.

Det var højesteretsdommer Luis Roberto Barroso, der sent torsdag lokal tid besluttede, at nok senatorer havde stemt for at undersøge regeringens håndtering af pandemien.

- Det er aftalt spil mellem Barroso og de venstreorienterede i Senatet. De vil skade regeringen, siger Bolsonaro til sine tilhængere fredag lokal tid ude foran sin bopæl.

Han beskylder samtidig dommeren for at være politisk.

Den højreorienterede præsident har under pandemien opfordret befolkningen til at ignorere krav om mundbind og afstand.

Bolsonaro har også kritiseret coronavaccinerne, men har efterfølgende trukket kritikken tilbage.

Han fortsætter også med at angribe guvernører, der indfører nedlukninger i brasilianske delstater. Præsidenten beskylder dem for at dræbe flere med disse begrænsninger, end virusset dræber i sig selv.

Siden pandemiens begyndelse har det sydamerikanske land med 211 millioner indbyggere registreret mere end 345.000 coronarelaterede dødsfald. Kun USA har registreret flere i absolutte tal.

Her er der registreret 560.083 dødsfald og knap 31 millioner smittetilfælde blandt landets 333 millioner indbyggere.

Situationen i Brasilien er så slem, at landet i denne uge tegnede sig for hvert fjerde dødsfald med covid-19 på verdensplan.

Samtidig har en ny bølge af virusset overvældet landets hospitaler.

Tre ud af fire privathospitaler svarer i en undersøgelse blandt 88 hospitaler, at de om en uge eller kortere tid løber tør for forsyninger til behandling af covid-19-patienter. Det gælder blandt andet ilt og bedøvelse.

/ritzau/Reuters