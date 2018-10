Jair Bolsonaro står til at blive Brasiliens præsident. Han vil lempe våbenlov, men ikke ændre på abortforbud.

Brasilia. Jair Bolsonaro har brugt årtier i periferien af brasiliansk politik som kongresmedlem for delstaten Rio de Janeiro, men i år er hans popularitet steget enormt, og det ser ud til, at han søndag bliver valgt som landets næste præsident.

Den seneste måling, der blev offentliggjort lørdag aften, viser ifølge instituttet Ibope, at Bolsonaro står til at få 54 procent af stemmerne, mens hans udfordrer, den venstreorienterede Fernando Haddad, står til at få 46 procent.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den tidligere kaptajn i militæret er en ekstremt polariserende figur og bliver ofte kaldt for Brasiliens version af Donald Trump, USA's præsident.

Analytikere siger, at Bolsonaro har været vag omkring detaljerne i sin politik. I stedet appellerer han til Brasiliens "kulturkrige" og kommer med dybt konservative og ofte stødende udtalelser om blandt andre homoseksuelle og sorte.

Det skriver det amerikanske nyhedsmagasin Time.

Han er desuden en stor beundrer af det tidligere militærstyre i Brasilien fra 1964 til 1985.

Men blandt de mange stærke meninger er 63-årige Bolsonaro også kommet med en række konkrete politiske løfter, som ifølge Time "kan forandre Brasilien".

Jair Bolsonaros helt store løfte til vælgerne er, at han vil køre en hård linje over for kriminalitet. Sidste år blev rekordmange 63.880 mennesker dræbt i Brasilien, og Bolsonaro har lovet at give politiet flere beføjelser.

Samtidig ønsker han at lempe landets våbenkontrol og beskytte civile, som dræber i selvforsvar, fra at blive sendt i fængsel.

Brasilien har i de senere år sikret flere rettigheder til LGBTQ-samfundet, herunder godkendelsen af ægteskab mellem to personer af samme køn i 2013 samt sundhedsprogrammer for transkønnede personer.

Bolsonaro, som tidligere har sammenlignet homoseksualitet med pædofili, ønsker at rulle disse rettigheder tilbage og indstille den økonomiske støtte til flere programmer, herunder LGBTQ-krisecentre.

I Brasilien er det ulovligt for kvinder at få en abort, med mindre der er tale om voldtægt, et dødt foster, eller hvis morens liv er i fare.

Landets højesteret overvejer i øjeblikket at give mulighed for en abort op til 12 uger inde i graviditeten. Bolsonaro har dog lovet sine katolske vælgere, at han vil stoppe enhver lovændring på området.

Hundredtusindvis af kvinder har demonstreret mod hans kandidatur under sloganet "Ele não (ikke ham)", men nylige meningsmålinger viser ifølge Time, at så mange som 42 procent af kvinderne har til hensigt at stemme på ham.

/ritzau/