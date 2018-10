Den brasilianske statsanklager har 15 dage til at afgøre, om der skal rejses en sag om korruption mod Temer.

Brasilia. Det føderale politi i Brasilien anbefaler i en ny rapport, at præsident Michel Temer bliver sigtet for korruption, hvidvask af penge og kriminelle forbindelser.

Politiet indleverede sine anbefalinger til Brasilien øverste domstol tirsdag, skriver nyhedsbureauet AP, der har set rapporten.

Herfra har statsanklageren 15 dage til at afgøre, om der skal rejses tiltale.

Ifølge politiets rapport mistænkes Michel Temer for at have modtaget bestikkelse for at favorisere virksomheder, der administrerer havne, gennem et præsidentielt dekret.

Præsidentens advokat oplyser, at han endnu ikke har fået adgang til politiets rapport.

For at statsanklageren kan føre sagen for retten, kræver det, at Kongressen bakker op om en retssag. I så fald vil Michel Temer, hvis præsidentperiode slutter den 31. december, blive suspenderet.

Tidligere har kongresmedlemmer afvist en retsforfølgelse af Temer.

I oktober sidste år overlevede præsidenten således en afstemning i Kongressen, om hvorvidt der skulle rejses en sag mod ham ved landets højesteret som følge af korruptionsanklager.

For at undgå at blive suspenderet og stillet for retten havde Temer brug for støtte fra mindst en tredjedel af de 513 medlemmer af underhuset.

Afstemningen endte med 251 stemmer til fordel for Temer og 233 stemmer imod ham. De resterende medlemmer enten undlod at stemme eller var ikke til stede.

Sidste års anklager mod Temer var en direkte udløber af en stor korruptionssag mod to af ejerne i verdens største kødfirma, JBS.

Ifølge statsanklageren havde Temer modtaget et beløb svarende til over 76 millioner kroner for at hjælpe JBS med at opnå skattemæssige fordele.

Denne anklage blev dog droppet i august 2017, efter parlamentet stemte mod at føre sagen videre til højesteret.

Temer har gentagne gange nægtet sig skyldig i alle anklager.

78-årige Michel Temer, der er tidligere vicepræsident, overtog præsidentposten 31. august 2016 efter Dilma Rousseff, der gik af efter at være blevet stillet for en rigsret. Det skete, fordi hun havde pyntet på statsbudgettet.

/ritzau/AP