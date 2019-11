Mindst 200 strande i Brasilien er plaget af et voldsomt olieudslip. Men det bliver værre, varsler præsident.

Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, siger, at "det værste venter forude" i forhold til et olieudslip, der har påvirket flere end 200 strande på den brasilianske kystlinje.

Det siger præsidenten i et interview med den lokale tv-kanal Record natten til mandag dansk tid. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

- Hvad vi har set indtil nu, og hvad der er blevet samlet op, er kun en lille del af, hvad der er blevet spildt, lyder det fra Bolsonaro.

Han oplyser, at det er uvist, om yderligere olie vil ramme de brasilianske strande. Men han siger, at "alt indikerer, at havstrømmene har haft retning mod Brasiliens kyst".

Olieudslip har plaget det nordlige Brasilien i tre måneder og har forurenet strande på en 2000 kilometer lang strækning af landets berømte kystlinje.

Myndigheder og frivillige har ryddet flere tons olie fra strandene.

Ifølge de brasilianske myndigheder har det endnu ikke været muligt at måle omfanget af de miljømæssige og økonomiske skader, som olieudslippet har medført.

Brasiliens regering mistænker tankskibet Bouboulina, der sejler under græsk flag, for at være skyld i olieudslippet.

Tankskibet har lastet olie i Venezuela og har siden sat kurs mod Singapore, oplyser Brasiliens regering.

Skibets ejer, Delta Tankers, har afvist anklagerne. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Der er "ikke fundet beviser" for, at der skal være sket et olieudslip fra skibet, lød det fra Delta Tankers i sidste uge.

Satellitbilleder fra Brasiliens Institut for Rumforskning (Inpe) viser, at der fortsat kan være olie i havet, som havstrømmene kan føre mod Espiritu Santo og Rio de Janeiro i det sydøstlige Brasilien.

