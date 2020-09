Brasiliens præsident Jair Bolsonaro skal i den kommende uge gennemgå en operation.

Fredag er det således planlagt, at Bolsonaro skal opereres og have fjernet en galdesten.

Det oplyser den brasilianske avis Estado de S.Paulo på baggrund af unavngivne kilder i landets regering. Det skriver Reuters.

Efterfølgende forventes det, at præsidenten skal være indlagt på et hospital i Sao Paulo i en til to dage.

Talspersoner i den brasilianske regering vil hverken be- eller afkræfte operationen, men Bolsonaro sagde i august, at han 'meget snart' skulle have fjernet en nyresten. Kort efter meddelte han, der var tale om en galdesten.

»Jeg har haft den i mere end fem år. Den er i blæren og er større end en bønne. Jeg planlægger at få den fjernet, da den formentlig gør ondt for blæren,« sagde han 1. september.

I 2018 var Bolsonaro også en tur på operationsbordet. Dog på grund af noget helt andet.

Under et valgmøde i september 2018 blev den 65-årige præsident stukket i ryggen med en kniv. Han kom sig, men slap ikke for en operation.

Jair Bolsonaro er tidligere blevet testet positiv for covid-19. En sygdom, han ellers har været skeptisk over for.

Han skabte blandt andet vrede i befolkningen ved at kalde coronavirus 'en lille forkølelse' og mente, at tiltagene gik unødvendigt ud over økonomien og tenderede 'hysteri'.