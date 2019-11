Jair Bolsonaro bliver præsident i det nye parti Alliance for Brasilien. Hans ældste søn bliver vicepræsident.

Brasiliens højreorienterede præsident, Jair Bolsonaro, har torsdag offentliggjort, at han opretter et nyt parti.

Det sker i en tale i den brasilianske hovedstad, Brasilia.

Partiet, der får navnet Alliance for Brasilien, vil fremme kristne værdier og et opgør mod svindel i Brasilien.

- Vi har i dag muligheden for at samle alle godtroende brasilianere om vores fædrelands fremtid, siger 64-årige Bolsonaro.

Med det nye parti får Bolsonaro lov til at bestemme partiets vedtægter og bestyrelse. Han får dermed magt, som han ikke har haft i det lille Socialliberale Parti, PSL, som han hidtil har været en del af.

Beslutningen om at stifte et nyt parti anses som et risikabelt træk for Bolsonaro, skriver nyhedsbureauet AFP.

Partiet skal samle omkring 500.000 stemmer inden april næste år for at kunne deltage i de brasilianske kommunalvalg i oktober 2020.

Bolsonaros beslutning kommer, efter at der har været uenighed mellem præsidenten og lederskabet i partiet PSL. Lederskabet har blandt andet forsøgt at sikre sig større kontrol over partiets kampagnepenge.

Bolsonaro bliver præsident i sit nye parti, mens hans ældste søn, senator Flavio Bolsonaro, bliver vicepræsident.

/ritzau/Reuters