Titusindvis af Viagra-piller og et lager af penisproteser.

Det er en alternativ form for udrustning, de soldaterne i Brasilien bliver bevæbnet med.

I hvert fald er landets præsident, Jair Bolsonaro, kommet i kraftigt stormvejr, fordi hans regering har brugt et betydeligt beløb til at købe potensmidler til hæren.

Det skriver flere brasilianske og internationale medier. Blandt dem The Guardian og AFP.

Jair Bolsonaro fotograferet under en militærparade 1. april i år. (Arkivfoto)

»Vi må have opklaret, hvorfor Bolsonaro-administrationen bruger offentlige midler på at købe så store mængder Viagra,« lød det fra parlamentsmedlem Elias Vaz efter, at brasilianske medier mandag afslørede de uortodokse indkøb.

»Vores hospitaler har ikke medicin nok, og så bruger Bolsonaro og hans hold offentlige midler på at købe »den lille blå pille,« sagde han og kaldte anskaffelserne for »umoralske.«

Indkøbene er især kommet landets luftvåben og flåden til gode, og her forlyder det, at midlerne skal behandle forhøjet blodtryk.

Men ikke alle brasilianere er overbeviste.

Como vcs se sentem , sabendo q bancamos até viagra pras Forças Armadas? — Zélia Duncan (@zeliaduncan) April 12, 2022

Avisen O Globo mener at vide, at pillerne skal behandle penisser snarere end blodtryk.

»Hvordan har du det med at vide, at vi så meget som betaler for Viagra til de væbnede styrker,« spurgte sangerinden Zélia Duncan på Twitter.

»Jeg føler mig impotent,« svarede en af hendes følgere.

Kongresmedlemmet Marcelo Freixo skriver på Twitter, at han vil have undersøgt »den erektile forargelse.«

Den brasilianske regering har efter alt at dømme købt tusindvis af viagrapiller til de væbnede styrker i landet. (Arkivfoto)

»Bolsonaro-administrationen tøvede med at købe coronavacciner, men godkendte det alt for dyre indkøb af 35.000 Viagra-piller til de væbnede styrker,« skriver han.

Formanden for arbejderpartiet PT, Gleisi Hoffman kalder pengeforbruget for »kriminelt« og anklager Bolsonaro for at ødelægge militærets troværdighed.

Og det er så antydet ikke kun piller, der er tale om.

Også 60 såkaldte penisproteser skulle være streget af indkøbslisten.

Jair Bolsonaro møder kritik efter et større indkøb af potensmidler til de væbnede styrker. (Arkivfoto)

Den 67-årige præsident er selv tidligere kaptajn i hæren, og har placeret flere militærfolk i sin regering.