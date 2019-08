Se hvor slemme de er, synes Brasiliens præsident at sige med video og billeder om hvalfangst i Norge. Men alle optagelserne er fra Færøerne og den årlige fangst af grindehvaler. Præsidenten er vred over, at Norge reagerer kontant på fældning af amazonskovene. (Arkiv) Jørgen Jessen/Ritzau Scanpix