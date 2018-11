Brasiliens kommende leder, Jair Bolsonaro, vil flytte landets ambassade i Israel til Jerusalem.

Den nyvalgte højreorienterede præsident i Brasilien, Jair Bolsonaro, bekræfter, at han vil flytte sit lands ambassade i Israel til Jerusalem.

Det var et af Bolsonaros løfter i valgkampen at følge Donald Trumps eksempel og flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem.

Bolsonaro bliver indsat som præsident den 1. januar.

I et interview med den israelske avis Israel Hayom torsdag bekræfter den nyvalgte brasilianske leder, at han vil gennemføre planen. Dermed står Brasilien til at blive det første store land efter USA, som flytter sin ambassade til Jerusalem.

De palæstinensiske myndigheder og en lang række lande reagerede stærkt på flytningen af den amerikanske ambassade.

Israel anser hele Jerusalem som sin hovedstad. Palæstinenserne ønsker, at Øst-Jerusalem skal være hovedstad i en fremtidig palæstinensisk stat.

Trumps beslutning var et radikalt kursskifte i den amerikanske politik i Mellemøsten.

Bolsanaro har også lovet, at han trækker Sydamerikas største nation ud af Paris klimaaftalen.

- Hvis Bolsonaro gør, hvad han siger, så vil Brasilien hurtigt blive en paria i det internationale samfund, siger Rubens Ricupero, tidligere finans - og miljøminister.

Der hersker usikkerhed om, i hvilken udstrækning Bolsonaro vil føre sine aggressive udmeldinger ud i livet.

