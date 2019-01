Tirsdag begynder det årlige træf for statsledere og erhvervsfolk i Schweiz. Men flere store navne mangler.

Flere fremtrædende personer som blandt andre USA's præsident, Donald Trump, glimrer ved deres fravær, når over 3000 politikere og erhvervsfolk fra hele verden tirsdag tropper op til det årlige World Economic Forum i den schweiziske bjerglandsby Davos.

Frem til lørdag skal de mange indflydelsesrige personer vanen tro drøfte løsninger på globale udfordringer som for eksempel ulighed og klima.

Tirsdagens første hovedtaler er Brasiliens nye præsident, Jair Bolsonaro.

Det bliver hans debut på den internationale scene, efter at han blev indsat i begyndelsen af januar.

Æren med at åbne årets møde var ellers tildelt Donald Trump, men han har meldt afbud på grund af den igangværende budgetkrise i USA.

En delegation af topministre bliver også hjemme i Washington, besluttede Trump forleden.

Heller ikke de øverste ledere fra Kina, Indien og Rusland kommer til Schweiz, og der er også indløbet afbrud fra Frankrigs præsident, Emmanuel Macron.

Han bliver i Paris for at finde en løsning på de omfattende protester, som bevægelsen "De Gule Veste" gennemfører i Frankrig.

Theresa May har også hænderne så fulde med brexit, at den britiske premierminister springer besøget i Davos over.

Deres fravær vil sandsynligvis bringe deltagere som Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, Japans premierminister, Shinzo Abe, eller FN's generalsekretær, António Guterres, mere i fokus, skriver nyhedsbureauet dpa.

Aftagende global økonomisk vækst, populistiske strømninger, politiske spændinger, handelskrige og Storbritanniens usikre vej ud af EU er blandt deltagernes største bekymringer, viste en rundspørge op til mødet.

Dette års officielle tema er "Globalisering 4.0" - en vision om en forbundet verden, der sammen tackler den økonomiske ulighed, som følger med globaliseret handel og produktion.

