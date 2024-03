Politiet har bedt Jair Bolsonaro aflevere sit pas efter flere ransagninger af hans tidligere støtter.

Brasiliens tidligere præsident Jair Bolsonaro afleverer sit pas efter ordre fra myndighederne.

Det skriver hans advokat og rådgiver Fabio Wajngarten på det sociale medie X.

Torsdag har brasiliansk politi gennemført en række razziaer rettet mod personer, som er mistænkt for at have været en del af, hvad politiet kalder "et kupforsøg".

Der henvises til 8. januar 2023. Da stormede tusindvis af Bolsoranos støtter Brasiliens parlament, højesteret og præsidentpaladset.

Stormløbet fulgte efter landets præsidentvalg i 2022, hvor højreorienterede Bolsonaro tabte snævert til venstrefløjens Luiz Inácio Lula da Silva.

Demonstranterne krævede, at stemmerne fra præsidentvalgets anden runde skulle tælles igen.

Politiets ransagningskendelser omfatter ifølge nyhedsbureauet Reuters flere af Bolsonaros tidligere topfolk.

Blandt dem er tidligere forsvarsminister Paulo Nogueria Batista.

Politiet har også været en tur forbi Bolsonaros feriehus. De har bedt ham aflevere passet, hvilket han nu indvilger i.

Den nuværende præsident, Lula da Silva, siger ifølge Reuters, at begivenhederne i januar 2023 må undersøges for at forhindre noget lignende i fremtiden.

- Uden Bolsonaro ville der ikke have været noget kupforsøg, siger han i et radiointerview torsdag.

Jair Bolsonaro, der var i USA under stormløbet, har flere gange nægtet at bære ansvaret for det.

Bolsonaro havde længe sået tvivl om det brasilianske valgsystems pålidelighed og insinueret, at det er sårbart over for svindel.

Den tidligere præsident står over for adskillige undersøgelser om påstået korruption og embedsmisbrug. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

I juni afgjorde et flertal af syv dommere ved landets valgtribunal, at Jair Bolsonaro skulle udelukkes fra at bestride et offentligt embede frem til 2030.

Brasilien holder præsidentvalg igen i 2026.

/ritzau/