Dødstallet stiger efter dæmningskollaps i Brasilien, hvor redningsarbejdere har bjerget flere døde.

Myndighederne i Brasilien har udstedt en arrestordre på fem personer med tilknytning til en dæmning, der fredag brød sammen.

Den seneste melding er, at mindst 65 personer er omkommet, mens flere end 300 hundrede fortsat er meldt savnet.

Dæmningen er ejet af mineselskabet Vale. Den brød sammen fredag og sendte enorme mængder vand ud over byen Brumadinho.

Arrestordrerne blev udstedt i São Paulo og i den brasilianske delstat Minas Gerais, hvor ulykken fandt sted.

Meldingen fra myndighederne kom samtidig med, at redningshold på femte døgn arbejder på at finde overlevende og savnede.

Lokale medier skriver, at arrestordren blandt andet drejer sig om tre ansatte ved Vale. I en skriftlig erklæring har selskabet sagt, at det samarbejder med myndighederne om at finde ud af, hvad der er sket.

Men en talskvinde i mineselskabet ville ikke tirsdag bekræfte overfor AP, hvorvidt de personer, som myndighederne søger, arbejder for Vale.

I arrestordren skriver en dommer fra delstaten, at ulykken kunne være undgået.

Det kan ikke være rigtigt, at "dæmninger af den størrelse, der bliver drevet af en af verdens største mineselskaber, pludselig går i stykker uden en indikation på skrøbelighed", skriver nyhedsmediet OUL.

Dammen ved dæmningen kunne rumme 12 millioner kubikmeter vand. Den var ved at blive nedlagt.

/ritzau/AP