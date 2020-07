Præsident Jair Bolsonaro og over to millioner andre brasilianerne er testet positive for coronavirus.

Brasilien har rundet over to millioner smittede med coronavirus.

Det viser tal fra de nationale sundhedsmyndigheder.

Samlet er 2.012.151 brasilianerne testet positive med coronavirus, mens 76.688 coronapatienter i landet har mistet livet.

Brasilien er det næsthårdest ramte land i verden målt på antal smittede og coronarelaterede dødsfald. Kun USA har flere smittede med over 3,5 millioner og flere dødsfald med 138.000.

En af de smittede i Brasilien er præsident Jair Bolsonaro, der blev testet positiv i sidste uge.

Onsdag lod præsidenten sig teste igen - men med samme resultat.

Bolsonaro havde mandag sagt, at han ville tage en ny test, da han "ikke kan holde ud" at være isoleret.

/ritzau/Reuters