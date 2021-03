Brasilien har det seneste døgn haft 100.000 nye smittede med coronavirus, oplyser de brasilianske sundhedsmyndigheder.

Det er et rekordhøjt antal i det sydamerikanske land, og ved siden af det, har der også været 2.777 nye dødsfald. Dermed passerer landet 300.000 døde under pandemien, og det er kun overgået af USA.

Årsagerne til det høje smittetryk inkluderer en ukoordineret og langsom udrulning af vaccinerne samt den mere smitsomme variant, som nu er blevet dominerende, det skriver Reuters.

Ved roret i Brasilien sidder en excentrisk herre, der aldrig har været særligt overbevist om pandemiens alvorlighed.

Begravelser om natten er blevet hverdag i Brasilien, mens antallet af dødsfald efter infektion af coronavirus er stigende. Foto: Fernando Bizerra Jr Vis mere Begravelser om natten er blevet hverdag i Brasilien, mens antallet af dødsfald efter infektion af coronavirus er stigende. Foto: Fernando Bizerra Jr

Derfor stiger presset også på præsident Jair Bolsonaros skuldre. Fra alle sider.

De mange kritikere beskylder præsidenten for manglende handlekraft, når det kommer til nedlukninger, brugen af mundbind og ved at forholde sig skeptisk til vaccinerne.

Mange ønsker også udenrigsminister Erneste Araujo afsat, idet han ikke har formået at sikre landet nok vacciner i en meget alvorlig tid.

Araujo er dog en af Bolsanors tætteste allierede, og derfor har præsidenten ikke i sinde at skifte ud på posten, beretter kilder tæt regeringen.

Præsident Bolsonaro har været skeptisk over for både virus og vacciner. Foto: EVARISTO SA Vis mere Præsident Bolsonaro har været skeptisk over for både virus og vacciner. Foto: EVARISTO SA

Bolsonaro, der på ingen måde havde travlt med at indkøbe vacciner sidste år, har for nylig givet et løfte til det brasilianske folk om, at landet skal op på 1.000.000 million doser om dagen. I dag gives der cirka 350.000 doser om dagen.

I mellemtiden har Økonomiminister Paulo Guedes opfordret det private erhvervsliv til at indkøbe vacciner for så at donere det til regeringen. Men det er endnu uklart, om der vil være opbakning til det, beretter Reuters afsluttende.