På samme dag når Brasilien over 20.000 coronadødsfald og opgør hidtil flest døde i løbet af 24 timer.

20.047 coronasmittede er døde i Brasilien.

Det oplyser landets sundhedsministerium torsdag lokal tid ifølge nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

Det samlede antal døde svarer til 9,6 døde per 100.000 indbyggere. Det er en del lavere end blandt andet USA og en lang række europæiske lande.

Ligeledes torsdag er der registreret det hidtil højeste antal døde i løbet af 24 timer i Brasilien.

1188 Covid-19-patienter er det seneste døgn således registreret døde. Onsdag blev der registreret 888 dødsfald og tirsdag 1179.

Med i alt 310.087 bekræftede smittetilfælde er Brasilien det land med tredjeflest smittede i verden. Kun Rusland og USA har flere.

Landet er samtidig virussets epicenter i Sydamerika.

Der kan være forskel på landenes opgørelsesmetoder, hvorfor det kan være svært at sammenligne.

Præsident Jair Bolsonaro, som på flere punkter har ideologiske ligheder med USA's præsident, Donald Trump, er blevet stærkt kritiseret for sin håndtering af virusudbruddet.

Han ser mange af restriktionerne som skadelige for økonomien og har flere gange kritiseret de tiltag, som landets guvernører har indført for at inddæmme smitten i delstaterne.

I stedet har han bedt brasilianerne om at ignorere ordrerne om at blive hjemme.

Han har tidligere kaldt coronavirus en "lille influenza" og fordømt "hysteriet" omkring den.

Det har fået både støtter og modstandere af præsidenten på gaderne.

/ritzau/