Hospitalerne er på sammenbruddets rand i Brasilien, der står over for en ny bølge af coronavirus.

Brasilien registrerede tirsdag det højeste antal coronarelaterede dødsfald på en enkelt dag under pandemien. Således døde 1641 mennesker med covid-19 i landet tirsdag.

Det viser tal fra sundhedsministeriet.

Hidtil var den mest dødelige dag i Brasilien under pandemien i slutningen af juli sidste år, hvor 1595 coronaofre døde.

Antallet af nye coronatilfælde er tæt på at toppe på ny i det sydamerikanske land, hvor hospitalerne er på randen af sammenbrud.

Flere end 257.000 mennesker er døde af covid-19 i Brasilien ifølge den officielle optælling. Det gør landet til det værst ramte land i verden målt på antal døde efter USA.

Omkring 10,6 millioner mennesker i Brasilien er blevet smittet med coronavirus under pandemien. Alene tirsdag blev der registreret 59.925 nye tilfælde, viser tal fra sundhedsministeriet.

Der bor knap 210 millioner mennesker i Brasilien.

Brasilianske guvernører fortalte tirsdag, at de vil gå sammen om at købe covid-19-vacciner og dermed gå uden om den føderale regering, som delstatslederne mener har været for langsom til at udrulle sit vaccineprogram.

Myndighederne begyndte at vaccinere i midten af januar, men er langt fra det tempo, det kræver for at imødekomme regeringens løfte om at have alle vaccineret inden årets udgang.

I sidste uge indførte flere byer og delstater en ny runde med restriktioner. Det sker i et forsøg på at undgå at overbelaste landets allerede stærkt pressede hospitaler.

/ritzau/Reuters