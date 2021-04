Coronavirusset har på 24 timer krævet over 4000 liv i Brasilien, som aktuelt er verdens hårdest ramte land.

Brasilien har for første gang under pandemien registreret over 4000 dødsfald i løbet af et døgn.

I løbet af de seneste 24 timer har virusset kostet 4195 mennesker livet, oplyser Brasiliens sundhedsministerium sent tirsdag aften dansk tid ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Sundhedsvæsnet i det store land med 212 millioner indbyggere er overbebyrdet på grund af den seneste virusbølge.

De usædvanligt mange daglige dødsfald har fået kirkegårde til at holde begravelser om natten for at kunne følge med.

I løbet af den seneste uge er der i snit registreret 2757 coronadødsfald om dagen. Det er uden sammenligning langt det højeste globalt, skriver AFP.

Eksperter siger, at stigningen i smitte- og dødstal delvist skyldes en lokal variant af virusset kendt som P1, som menes at være mere smitsom end det oprindelige virus.

I alt er næsten 337.000 døde i Brasilien som følge af virusset. Kun USA har registreret flere dødsfald med omkring 556.000. I forhold til befolkningernes størrelser har flere lande dog højere dødstal end Brasilien og USA.

Mens pandemien raser med stadig større kraft i Latinamerikas største land forsøger Brasilien at sikre sig flere leverancer af vacciner.

Tirsdag var Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, i telefonisk kontakt med sin russiske kollega Vladimir Putin om muligheden for at købe og etablere en lokal produktion af den russiske Sputnik V-vaccine, skriver Reuters.

Brasiliens lægemiddelstyrelse, Anvisa, har endnu ikke godkendt vaccinen.

Men styrelsen er ifølge Reuters under pres for fremskynde processen, fordi 11 delstatsregeringer i Brasilien allerede har anmodet om få grønt lys til at importere næsten 67 millioner doser af Sputnik V.

- I tilfælde af en godkendelse håber vi, at den vil blive produceret i Brasilien, siger Bolsonaro i en video lagt ud på sociale medier.

/ritzau/