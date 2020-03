Brasiliens præsident siger, at coronaviruspandemien vil toppe i landet om tre-fire måneder.

Sydamerikas største land, Brasilien, lukker næsten alle sine grænser til nabolandene for at forhindre spredningen af coronavirus.

Samtidig bliver Rio de Janeiros strande, heriblandt de verdensberømte Copacabana og Ipanema, lukket for besøgende fra lørdag.

Det samme gælder barer og restauranter, oplyser Rios guvernør, Wilson Witzel. Han fortæller videre, at der også vil være færre afgange med offentlig transport i byen.

Beskeden kommer samme dag, som Mexico og Peru registrerer deres første dødsfald relateret til coronavirus.

Brasilien har indtil videre registreret 647 smittetilfælde og syv dødsfald relateret til virusset. Der bor 210 millioner indbyggere i Brasilien.

Landets nye grænseregler gælder foreløbigt to uger frem, og grænserne mellem alle landene lukkes på nær grænsen til Uruguay.

Allerede tirsdag lukkede Brasilien sin grænse til Venezuela.

På et pressemøde torsdag sagde Brasiliens præsident, Jair Bolsonaro, at han regner med, at landet vil vende tilbage til normal indenfor syv-otte måneder.

Han sagde også, at myndighederne forventer, at virusudbruddet vil toppe i Brasilien om tre-fire måneder. Samtidig opfordrede han til ikke at skabe unødvendig panik i landet.

Tidligere i denne uge flygtede indsatte i fire brasilianske fængsler i protest mod nye regler som følge af coronaviruspandemien.

De nye skærpede tiltag indebærer, at de indsatte mister deres udgangstilladelse.

/ritzau/AFP