Lula har fået knap 13 års fængsel for korruption. Han afsoner i forvejen en dom på 12 år i en anden sag.

Ekspræsident i Brasilien Luiz Inacio "Lula" da Silva er onsdag blevet idømt 12 år og 11 måneders fængsel for korruption.

Det skete ved en domstol i byen Curitiba i den sydlige del af landet.

Her blev han fundet skyldig i at have taget imod renoveringsarbejde på et landsted fra to byggefirmaer. Det skete i bytte for, at de to firmaer blev tildelt kontrakter af det statsdrevne olieselskab Petrobras.

Det er den 73-årige Lulas anden korruptionsdom. I forvejen er han i gang med at afsone en dom på 12 års fængsel i en anden sag om korruption.

Juridisk ekspert Thiago Bottino do Amaral fra tænketanken og uddannelsescentret Getulio Vargas Foundation forklarer, at ifølge brasiliansk lov kan fængselsstraffe afsones en efter den anden, så længe at den samlede tid bag tremmer ikke overstiger 30 år.

Lula begyndte afsoningen af sin første dom i april sidste år og sidder fængslet i Curitiba.

Tilhængere af ekspræsidenten er yderst kritiske over for onsdagens dom. De mener, at den er politisk motiveret, eftersom den forhindrede Lula i at stille op som præsidentkandidat sidste år mod den højreorienterede Jair Bolsonaro, der blev indsat som præsident den 1. januar i år.

Lula har hele tiden hævdet, at landstedet, som blev renoveret, ikke tilhørte ham. Samtidig har han sagt, at det stod i vennen Fernando Bittars navn.

Men dommer Gabriela Hardt var ikke overbevist.

- Lulas familie var så ofte på besøg på landstedet, som var han ejeren af det, sagde hun under onsdagens strafudmåling.

Samtidig pointerede hun, at Fernando Bittar i 2014 har sagt, at hans familie ikke besøgte ejendommen så ofte, og at den oftere blev brugt af Lulas familie.

Om renoveringsarbejdet på landstedet sagde dommer Hardt:

- Den anklagede modtog disse uberettigede fordele på grund af sin stilling som præsident, af hvem der kræves eksemplarisk opførsel.

Værdien af renoveringen, der blev udført, lyder på mere end en million brasilianske real. Det svarer til knap 1,8 millioner danske kroner.

Den venstreorienterede Lula var præsident i Brasilien fra 2003 til 2010.

