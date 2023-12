Brasilien, der er en af verdens store olieproducenter, går sammen med Rusland og Saudi-Arabien i Opec+.

Brasilien, der er en af verden store olieproducenter, vil næste år slutte sig til Opec+.

Det oplyser oliekartellet torsdag på et møde i den østrigske hovedstad, Wien.

Brasilien er blandt de 10 største producenter i verden af olie, og den største producent i Latinamerika.

I september nåede den brasilianske produktion op på 3,7 millioner tønder olie om dagen.

Det er aftalt på et møde torsdag mellem Brasilien, Opecs 13 medlemslande med Saudi-Arabien i spidsen og de 10 lande, der med Rusland i front har hægtet sig på aftaler om at regulere produktionen af olie. Tilsammen kalder de sig Opec+.

- Mødet hilste Silveira de Oliveira, minister for miner og energi i føderationsrepublikken Brasilien, velkommen. Brasilien vil tilslutte sig Opec+ med start fra januar 2024, hedder det i en pressemeddelelse fra Opec.

Opec+ blev stiftet i 2016, da de to grupperinger, som Saudi-Arabien og Rusland anfører, slog sig sammen for at gøre noget ved faldende priser på olie.

På mødet i Opec+ er det aftalt, at Saudi-Arabien og Rusland fastholder en reduktion fra i sommer på en million tønder olie om dagen. Det vil ske frem til udgangen af første kvartal i 2024. Målet er at presse prisen på olie op.

Ifølge den russiske vicepremierminister Aleksandr Novak for at "opretholde stabiliteten og balancen på oliemarkedet".

Kuwait vil bidrage med en reduktion på 135.000 tønder olie om dagen i samme periode ifølge Reuters.

/ritzau/AFP