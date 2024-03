Han bliver ofte sammenlignet med Donald Trump, og da Bolsonaro tabte præsidentvalget i 2022, stormede hans tilhængere – præcis som Trumps i USA – også den brasilianske kongres i et forsøg på at stoppe den demokratiske proces.

Nu anklages Brasiliens tidligere præsident så også for at have haft sine helt egne planer om et statskup.

Flere tidligere militærchefer har nemlig under afhøringer afsløret, at Bolsonaro angiveligt bad om deres opbakning til konkrete kupplaner.

Det er kommet frem, fordi den brasilianske højesteret fredag offentliggjorde deres vidneudsagn.

Det skriver blandt andre CNN og Reuters.

Ifølge tidligere hærchef Marco Antonio Freire Gomes og luftvåbnets forhenværende øverstbefalende Carlos de Almeida Baptista gik Bolsonaros plan ud på at erklære krigslov.

På den måde kunne Bolsonaro forhindre den venstreorienterede Luiz Inacio Lula da Silva i at komme til magten.

De to tidligere militære topfolk holder fast i, at præsidenten præsenterede dem for planerne på hele to møder.

De afslog begge at hjælpe den detroniserede præsident med at fastholde magten og truede med at anholde ham, viser retsdokumenterne.

Selv nægter Bolsonaro alt om kupplanerne.