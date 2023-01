Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den brasilianske præsident, Luiz Inacio Lula da Silva, fyrede lørdag sin forsvarschef.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den 77-årige Luiz Inacio Lula da Silva blev ved årskiftet taget i ed som brasiliansk præsident.

Før ham sad den højreorienterede Jair Bolsonaro på posten. Han blev også kaldt 'Tropernes Trump', da den forhenværende amerikanske præsident Donald Trump var hans store forbillede.

Jair Bolsonaro blev kaldt 'Tropernes Trump' Foto: EVARISTO SA Vis mere Jair Bolsonaro blev kaldt 'Tropernes Trump' Foto: EVARISTO SA

Og ligesom Donald Trump, var han sikker på at blive genvalgt til embedet. Hvis resultatet viste noget andet, var der tale om valgsvindel, forklarede han.

Han udtalte, at han havde »tabt slaget, men ikke krigen«, og opfordrede sine tilhængere til at fortsætte kampen mod Lula. Så 8. januar stormede flere Bolsonaro-tilhængere regeringsbygninger i Brasilia, Brasiliens hovedstad.

Nuværende præsident i Brasilien, Luiz Inacio Lula da Silva. Foto: ADRIANO MACHADO Vis mere Nuværende præsident i Brasilien, Luiz Inacio Lula da Silva. Foto: ADRIANO MACHADO

Den nu opsagt brasilianske hærchef, general Julio Cesar de Arruda, blev ansat 28. december, få dage før den forhenværende præsident Jair Bolsonaros stoppede i embedet. Og noget kunne tyde på, at årsagen til fyringen skyldes opstanden 8. januar.

Præsident Lula var i denne uge ude med udmeldingen om, at Brasiliens efterretningstjenester havde svigtet i forbindelse med episoden den 8. januar.

Tidligere har præsidenten også meldt ud, at han mistænkte at »ansatte i de væbnede styrker« havde samarbejdet med opstanden, hvor flere tusinder af højreorienterede og Bolsonaros-tilhængere invaderede kongresbygningen, præsidentpalæet og højesteret.

Derfor har præsident Lula udtalt, at hans regering vil fjerne loyale Bolsonaro-tilhængere fra sikkerhedsstyrkerne, da mange af demonstranterne opfordrede til militærkup for at genindføre Jair Bolsonaro som præsident.

Forsvarsminister Jose Mucio ved en pressekonference efter ledende chefer i militæret holdt møde. Den brasilianske hær garanterede, at der ikke vil ske militærkups, fortæller forsvarsministeren. Foto: Andre Borges Vis mere Forsvarsminister Jose Mucio ved en pressekonference efter ledende chefer i militæret holdt møde. Den brasilianske hær garanterede, at der ikke vil ske militærkups, fortæller forsvarsministeren. Foto: Andre Borges

Fredag mødtes den nu fyrede hærchef med flådechef Marcos Sampaio Olsen og chef for luftvåbnet Marcelo Kanitz Damasceno.

Efter mødet sagde forsvarsminister José Mücio Monteiro, at hændelsen 8. januar ikke var et vigtigt diskussionsemne ved mødet, men at enhver involvering af militært personale i urolighederne ville blive straffet.

Personen, der forventes at tiltræde som ny hærchef er general Tomas Miguel Ribeiro Paiva. Han er lige nu hærchef i det sydøstlige Brasilien.