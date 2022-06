Lyt til artiklen

Resterne af den forsvundne journalist Dom Phillips menes at være blevet fundet.

Det oplyser brasiliansk politi ifølge AFP og Reuters.

Den britiske journalist, Dom Phillips og hans guide og ekspert i indfødte i Amazonas Bruno Pereira har været forsvundet i en længere periode.

I forbindelse med research til en bog forsvandt de to i starten af denne måned. Sidenhen har det været en rutsjebane af informationer.

I sidste uge blev en fisker anholdt i sagen og forleden dag blev endnu en person anholdt. Politiet fandt blandt andet blod på fiskerens båd, som skal undersøges af en retsmediciner.

Ved samme lejlighed fandt politiet 'organisk materiale', som skal sendes til retsmedicineren for at afgøre, om der kan være tale om ligrester fra de to forsvundne.

Indtil videre har det været svært at finde rundt i sagen. Da oplysninger er blevet slynget ud for så senere at blive manet til jorden.

Først så meddelte de brasilianske myndigheder, at man havde fundet resterne af de to personer.

Kort tid efter var det brasilianske politi ude og afkræfte den nyhed. Man havde ikke fundet de føromtalte. Det var i stedet nogle andre personer, som var fundet bundet til et træ.

Herefter var den brasilianske ambassadør i Storbritannien ude og sende en undskyldning til de efterladte.

Tirsdag skrev ambassadøren, Fred Arruda, så til Phillips-familien for at trække ambassadens erklæring tilbage og sende en undskyldning.

»Vi er dybt kede af, at ambassaden i går videregav oplysninger til familien, som ikke viste sig at være korrekte,« sagde Arruda.