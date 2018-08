Flere end 6600 brasilianske politibetjente deltog i en aktion, der blandt andet skal bekæmpe vold mod kvinder.

Sao Paulo. Brasiliansk politi har fredag anholdt flere end 1000 mennesker i en stor, koordineret aktion over hele landet.

Over 6600 politibetjente deltog i den omfattende aktion, der var sat i værk af den brasilianske regering. Blandt andet for at bekæmpe en stigning i antallet af drab, der specifikt har kvinder som mål.

Fredag eftermiddag havde politiet anholdt 1027 voksne og 75 mindreårige.

14 af dem er anholdt under anklage om drab på kvinder. 143 af de anholdte er anklaget med udgangspunkt i Brasiliens såkaldte Maria da Penha-lov. Den blev indført i 2006 og skærpede straffen for vold i hjemmet.

Brasiliens sikkerhedsminister, Raul Jungmann, siger, at hovedfokus for myndighederne er vold mod kvinder.

- Det vigtige for os er at beskytte liv og vigtigst af alt at bekæmpe kvindedrab, der er en forfærdelig og uacceptabel kriminel handling, lyder det fra den brasilianske sikkerhedsminister.

- Nogle kriminelle handlinger er mere alvorlige og modbydelige end andre, og det gælder blandt andet kvindedrab, tilføjer han.

Blandt fredagens øvrige anholdte er 225, der er anklaget for drab. 224 er anholdt under anklage om blandt andet at handle med stoffer eller at være i besiddelse af ulovlige våben. 421 er anholdt under andre anklager.

En rapport fra det brasilianske forum for offentlig sikkerhed konkluderede tidligere i august, at den årlige stigning i antallet af drab i landet bliver ved med at fortsætte.

Der bliver i dag begået over syv mord i timen i gennemsnit i Brasilien.

I 2017 var der i øvrigt en stigning på seks procent for drab på kvinder. Antallet af voldtægter steg med otte procent til 60.018 i 2017.

/ritzau/AFP