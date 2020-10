En brasiliansk kvinde på 44 år var blandt de tre personer, som torsdag blev dræbt af knivstik i fransk kirke.

Et af de tre ofre for et knivangreb torsdag i den sydfranske by Nice var en 44-årig brasiliansk kvinde og mor til tre.

Det oplyser Brasiliens udenrigsministerium ifølge det franske nyhedsbureau AFP.

Det lykkedes den alvorligt sårede kvinde at komme væk fra den kirke, hvor en knivbevæbnet mand gik til angreb, til en café i nærheden. Men kort tid efter døde hun. Det har kilder i det franske politi tidligere oplyst.

- Sig til mine børn, at jeg elsker dem, nåede hun ifølge den franske tv-station BFM at sige, inden hun døde.

Brasiliens udenrigsministerium oplyser, at kvinden boede i Frankrig. Det er uvist, om hun også havde fransk statsborgerskab.

- Brasiliens regering må beklageligvis meddele, at et af dødsofrene var en brasiliansk mor til tre børn, lyder det i en meddelelse fra udenrigsministeriet.

Den mistænkte gerningsmand, en 21-årig mand fra Tunesien, er anholdt. Han blev skudt og såret af politiet og er i kritisk tilstand på hospitalet.

Forinden havde han med en 30 centimer lang kniv skåret halsen over på en 55-årig kirketjener og en 60-årig kvinde.

