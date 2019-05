Den brasilianske model og tv-vært Caroline Bittencourt er fundet død ved en strand i hjemlandet. Hun blev blot 37 år gammel.

Nu tager Bittencourts familie afstand fra et rygte, der begyndte at florere kort efter, at nyheden om modellens død kom frem.

Bittencourts lig blev fundet i vandet ved Cigarras-stranden i Sao Poulo-regionen mandag eftermiddag.

I første omgang forlød det, at Caroline Bittencourt var sprunget i vandet under en sejltur for at redde to af sine hunde, men det afviser den afdøde models far nu som et ondsindet rygte.

»Det var udelukkende en ulykke, som skyldtes en storm, der ramte Sao Poulo søndag. Påstandene er usande og forkerte. Jeg beder folk om at forholde sig til fakta,« siger faren Orley Bittencourt til den lokale tv-kanal TV Band News ifølge The Sun.

Faren fortæller, at der der udspillede sig dramatiske og tragiske scener i forbindelse med den ulykke, der førte til datterens død.

Caroline Bittencourt var søndag eftermiddag ude for at sejle nær øen Ilhabela med sin mand, Jorge Sestini, da en voldsom storm ramte området.

»Jorge fortalte, at hans kone faldt over bord efter at vindstød på over 100 kilometer i timen ramte båden. Det ser ud til, at Caroline blev kastet i havet på grund af vinden og de høje bølger,« siger Wagner Goulart de Souza, som er chef for havnemyndigheden i den nærliggende havn São Sebastião til The Sun.

Den afdøde models far fortæller, at hendes mand sprang i vandet i et desperat redningsforsøg.

Med forgæves.

På grund af uvejret og de høje bølger kunne han hverken kaste en redningskrans over til hende eller svømme hende til undsætning.

I stedet måtte Jorge Sestini se hjælpeløst til, mens hans hustru forsvandt ned under vandet og druknede.

Ifølge faren ledte Sestini efter sin hustru i tre timer, før han opgav at finde hende i live.

Caroline Bittencourts agent Andreia Boneti fortæller, at det 'var et frygteligt øjeblik' for modellens mand, som stadig er 'i chok' over nyheden om hendes død.

Den afdøde models 17-årige datter har på vegne af familien takket for støtten i den svære tid på Instagram.

Herunder ses et af de sidste billeder, Caroline Bittencourt lagde på Instagram, før sin død.

Herunder ses et af de sidste billeder, Caroline Bittencourt lagde på Instagram, før sin død.

'Vi er taknemmelige over den støtte og de hjertevarme beskeder, vi har modtaget, Carols venner og fans,' skriver hun på Instagram og fortsætter:

'Denne energi fylder vores hjerter med kærlighed.'

Cigarras-stranden, hvor Caroline Bittencourts lig skyllede op, ligger 22 km fra det sted, hvor hun forsvandt i havet for øjnene af sin mand.

Jorge Sestini blev reddet op af vandet af en lokal fisker, som havde hørt hans råb om hjælp.