Den brasilianske forsker Rieli Franciscato var taget til en fjerntliggende region i den vestlige del af Brasilien for at følge en gruppe indfødte. Desværre kom han ikke hjem igen.

Han døde, efter han blev skudt af pile. Han blev 56 år.

Rieli Franciscato var taget afsted for at undersøge og følge det indfødte folk i forbindelse med sit arbejde for statens agentur for indfødte, Funai. Det skriver BBC.

Han nåede ikke langt med sine undersøgelser. For da han og de politibetjente, han havde med sig, forsøgte at skabe kontakt til en indfødt gruppe i område, blev de mødt med en række pile affyret af mennesker fra stammen 'Cautario River'-gruppen.

Den pil, som endte med at ramme Rieli Franciscato, fik han først trukket ud, skulle en betjent have forklaret.

»Han græd, trak pilen ud af sit bryst, løb cirka 50 meter og så kollapsede han,« fortæller betjenten ifølge BBC på sociale medier.

En fotojournalist, som også overværede episoden, fortæller, at gruppen almindeligvis var meget fredelig.

Formålet med Rieli Franciscato undersøgelser var at beskytte de mange stammer, der er i den nordlige del af landet.